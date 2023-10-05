В этом году в регионе в залы суда граждане пытались пронести запрещённые предметы более трёх тысяч раз
В этом году в регионе в залы суда граждане пытались пронести запрещённые предметы более трёх тысяч раз
Об этом сообщают сотрудники службы обеспечения установленного порядка деятельности судов территориальных органов ФССП Красноярского края.
Одно из самых важных направлений в работе судебных приставов — это безопасность судебных заседаний. Именно сотрудники подразделений обеспечения установленного порядка деятельности судов первыми встречают всех посетителей и находятся в залах заседаний для охраны процесса вынесения решений суда.
Около трёх тысяч раз жители края попытались пронести с собой предметы, которые представляют угрозу жизни и здоровью для окружающих. Во время проверок у граждан было изъято более 200 боеприпасов, почти 40 единиц газового и травматического оружия, около 30 электрошокеров.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю напоминает: в здания судов и структурных подразделений ведомства запрещено проносить оружие, взрывчатые, химические, наркотические и психотропные вещества, спиртные напитки, а также ножницы, отвёртки, ножи, молотки и другие предметы, представляющие опасность.