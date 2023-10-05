В этом году в регионе в залы суда граждане пытались пронести запрещённые предметы более трёх тысяч раз

Одно из самых важных направлений в работе судебных приставов — это безопасность судебных заседаний. Именно сотрудники подразделений обеспечения установленного порядка деятельности судов первыми встречают всех посетителей и находятся в залах заседаний для охраны процесса вынесения решений суда.

Около трёх тысяч раз жители края попытались пронести с собой предметы, которые представляют угрозу жизни и здоровью для окружающих. Во время проверок у граждан было изъято более 200 боеприпасов, почти 40 единиц газового и травматического оружия, около 30 электрошокеров.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю напоминает: в здания судов и структурных подразделений ведомства запрещено проносить оружие, взрывчатые, химические, наркотические и психотропные вещества, спиртные напитки, а также ножницы, отвёртки, ножи, молотки и другие предметы, представляющие опасность.