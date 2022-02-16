В России впервые проведут рейтинг лучших работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов «Абилимпикс»

При оценке предприятий учитывается работа организации в течение всего календарного года. Особе внимание будет уделено размеру заработной платы инвалидов, социальному пакету, наличию специальных рабочих мест, предоставлению наставника и ряду других показателей. Итоги рейтинга подведут весной 2023 года. Результаты рейтинга разместят на платформе «Работа в России».

В Красноярском крае оценку предприятий проведут агентство труда и занятости населения и региональная межведомственная комиссия.

Более подробную информацию о Всероссийском рейтинге можно узнать по телефону 8 (391) 221-14-87. Положение и анкета участника размещены на интерактивном портале агентства труда и занятости Красноярского края.