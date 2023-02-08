В этом году жители Норильска и Дудинки получат более 300 сертификатов на переселение

Как сообщают в краевом минстрое, переселение жителей крайнего Севера входит в программу комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В этом году сертификаты получат 350 семей из Норильска и Дудинки.

Напомним, право на получение жилищных субсидий имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, а также не имеющие жилья на материке. К выделенной по сертификату сумме можно добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе страны.

Финансирование осуществляется в рамках четырёхстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель».