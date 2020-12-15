В этом году звание Почётного гражданина Норильска решено присвоить врачу

В норильском здравоохранении Галина Меньшикова трудится с 1992 года. По словам коллег и руководства, высокий профессионализм, врачебная интуиция, постоянное совершенствование профессионального образования помогают Галине Александровне грамотно диагностировать заболевание, определять тактику обследования и назначать эффективную терапию, внедряя новые диагностические методики и современные методы лечения.

В период распространения в Норильске новой коронавирусной инфекции Галина Меньшикова возглавила работу инфекционного отделения ковид-госпиталя. Помимо административной работы, она проводит диагностику и занимается лечением больных с коронавирусной инфекцией, а также контролирует работу медперсонала. За безупречный труд и большой личный вклад в работу награждена благодарственным письмом главы Норильска и знаком отличия «За профессиональное мастерство» в сфере здравоохранения.

Рассмотрев представленную кандидатуру, депутаты поддержали ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин города Норильска» Галине Меньшиковой.

«Это высшая награда территории, и, учитывая послужной список Галины Меньшиковой, вопрос решили положительно. Сегодня каждый медработник, работающий в «красной зоне», заслуживает величайшей благодарности и самых высоких наград и совершает – не побоюсь этого слова – героические подвиги. Безусловно, эту инициативу мы поддержали», - прокомментировал принятое решение председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков. Он также напомнил, что традиционно такое решение принимается в середине года, чтобы награда вручалась в дни празднования Дня города и Дня металлурга, но в этом году пандемия изменила ситуацию. Кроме того, обычно к почётному званию представляется два человека. В ходе обсуждения на сессии депутаты предложили и кандидатуру своей коллеги Натальи Плотниковой, однако выдвинуть её должен в первую очередь работодатель – ЗФ «Норникеля». Пока же список заслуженных горожан пополнится одним именем.