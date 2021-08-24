МАУ ИЦ «Норильские новости»

В эту субботу Таймырский краеведческий музей приглашает гостей города на экскурсию

В эту субботу Таймырский краеведческий музей приглашает гостей города на экскурсию

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В эту субботу Таймырский краеведческий музей приглашает гостей города на экскурсию

28 августа жителей и гостей Дудинки бесплатно познакомят с экспозициями музея, а также пригласят на прогулочные экскурсии по городу.

В эту субботу Таймырский краеведческий музей приглашает гостей города на экскурсию

Во время пешеходной экскурсии участники познакомятся с достопримечательностями столицы Таймыра, узнают об основании ясачного зимовья мангазейскими землепроходцами в XVII веке, активном развитии города в 30-50-е годы ХХ века и становлении города как административного центра Таймырского района. Не обойдут стороной историю и нынешнее развитие градообразующего предприятия — Дудинского морского порта. Маршрут пройдёт по центральным улицам: Советской, Горького, Островского и Матросова.

Количество участников ограничено. Записаться на экскурсии можно по телефону 8 (39191) 5-23-74.

Фото Денис Кожевников
24 августа в 15:36 650
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