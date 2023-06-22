В эту субботу в Дудинке отметят 356-летие города

Череда празднований начнётся с выставки детских работ «Краски родного города», которая пройдёт в кинодосуговом центре «Арктика». Экспозиция будет открыта с 12.00 до 14.00. В это время таймырцы смогут выбрать лучший рисунок, а победители — получить заслуженные призы.

В 14.00 на Набережной площади состоится праздничный концерт «Дудинке сердце посвящаем», где выступят творческие коллективы города и артисты Большого Норильска. Танцевальную программу представит дудинский диджей Антон Киров.

Не обойдётся и без подарков. Зрителей, купивших «счастливые билеты» в кассе городского Дома культуры, ждут призы от местных предпринимателей. Также в течение дня на Набережной будут работать спортивные площадки, торговые ряды и летние кафе.

Кроме того, в выставочном зале городского Центра народного творчества традиционно будет организована выставка изобразительного искусства из коллекции Золотого фонда учреждения.

В 16.00 специалисты Таймырского молодёжного центра приглашают подрастающее поколение на самый яркий и захватывающий праздник лета — День молодёжи, который пройдёт на площади «Притяжение Таймыра». Для всех гостей мероприятия будут действовать тематические площадки, выставки, мастер-классы, а также каждый будет приглашён на битву диджеев DJ Battle, Open-air.

В это же время на спортивной площадке для экстремальных видов спорта «Джем-парк», расположенной в районе плавательного бассейна «Нептун», состоится Фестиваль экстремальных видов спорта. Создавать хорошее настроение на протяжении заездов будет диджей, а изюминкой мероприятия станут рэп-состязания среди хип-хоп исполнителей.

Отметим, регистрация, сбор участников и раскатка начнутся в 16.00. Открытие фестиваля и начало соревнований — в 17.00. В завершение мероприятия все участники будут поощрены сладкими призами, а призёры — грамотами, медалями и статуэтками. Ярким финалом фестиваля станет дискотека под открытым небом.