В жилфонде города прокомментировали ситуацию с очередями на подачу заявлений на переселение

Напомним, в Норильске стартовала заявочная кампания по программе переселения на материк. Желающим принять в ней участие необходимо до 1 августа обратиться с документами в жилфонд (Ленинский пр., 40, корп. 4, кабинеты № 1, 2). Приём граждан происходит по живой очереди, инвалиды I и II групп, а также ветераны Великой Отечественной войны принимаются вне очереди.

Претендовать на жилищную субсидию могут граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, не имеющие жилья за пределами Норильска и Таймыра. К сумме, оговоренной сертификатом, получатель вправе добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе России по своему усмотрению, отмечают в жилфонде.

По состоянию на 1 января 2022 года минстрой региона выдал 413 свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на сумму более 933 миллионов рублей. В том числе их получили 325 норильских семей на сумму более 740 миллионов рублей. Из них 98 — уже приобрели жильё на материке на сумму почти 306,5 миллиона рублей. Срок реализации выданных свидетельств — до 22 июня текущего года.

Параллельно в марте начнётся новая выдача сертификатов на переселение. Предполагается, что в течение 2022 года жилищные сертификаты получат до 350 семей из Норильска и Дудинки. Это позволит им переехать в районы с более благоприятным климатом. Сегодня идёт активная подготовка к выдаче. В феврале в министерстве строительства Красноярского края будет окончательно сформирован и утверждён список получателей социальных выплат.

В местном жилфонде отмечают, что второй год подряд норильчане создают ажиотаж вокруг программы, считая, что чем раньше они подадут заявление, тем быстрее получат соцвыплату. В жилфонде останавливают: заявочная кампания проводится до 1 августа включительно, у людей есть время спокойно собрать полный пакет документов и обратиться к специалистам.

- Включение в список получателей социальной выплаты на переселение ведётся в соответствии с датой постановки людей на учёт, она у всех определена и остаётся неизменной, — пояснила замначальника управления жилищного фонда администрации Норильска Татьяна Четверикова. — Так что дата подачи заявления на участие в программе не влияет на очерёдность. Иными словами: неважно, подали вы заявление в январе или июле, в списки вы будете включены согласно дате постановки на учёт — моменту, когда вы впервые к нам пришли с пакетом документов и наши специалисты поставили вас на учёт по программе переселения в рамках ФЗ-125. Напомню, постановка на учёт ведётся на протяжении всего года.

Всем, кто подал заявление в 2021 году, рекомендуется спокойно ждать утверждения краевых списков получателей. Нет необходимости повторно приходить с пакетом документов и писать новое заявление. Специалисты свяжутся с соискателем сами и пригласят на выдачу свидетельства. Списочный состав получателей станет известен во второй половине февраля. Уточнить, вошли ли вы в их число, можно будет по телефону 43-70-30, добавочные: *1803, *1806, *1810, *1808, *1812 и *1813 (во второй половине дня).

Кроме того, информация есть на сайте города: памятки с перечнем документов и условиями участия в программе переселения, общие списки стоящих на учёте, а также краевые списки с указанием категорий граждан и конкретных дат постановки на учёт.

Она также добавила, что сейчас ожидается заключение соглашения с МФЦ, чтобы и там вести приём желающих подать заявление. Сегодня вопрос только в документальном урегулировании. Это также позволит разгрузить очереди.

- Также в условиях программы переселения чётко сказано, что люди, которые в марте должны будут получить свидетельство, в списки на следующий год не включаются. Так что подавать заявления сейчас «на всякий случай» бессмысленно, это создаёт двойную работу и вам, и нам. Если вас включат в список 2022 года, то из списков 2023 года исключат, — отметила Татьяна Четверикова.