В Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рождество пройдёт Божественная литургия

7 января все православные отмечают Рождество. Он является одним из самых главных праздников Русской православной церкви. Именно в этот день Пресвятая Богородица родила Сына Божьего — Иисуса Христа.

В ночь с 6 на 7 января в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пройдёт Божественная литургия. В 09.00 Божественная литургия пройдёт в храме Рождества Иоанна Предтечи. А в 17.00 Всенощное бдение.

С праздника Рождества Христова начинаются двухнедельные святочные дни - святки, которые завершатся в праздник Крещения Господня 19 января. Это период добрых дел, когда положено порадовать подарками и заботой не только своих ближних, но и тех, кто в этом особо нуждается.