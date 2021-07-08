В Кайеркане 8 июля пройдёт марафон «История любви», посвящённый Дню семьи, любви и верности

Культурно-досуговый центр «Юбилейный» второй год организует марафон для семейных пар. Все желающие могут поделиться своими трогательными историями, смешными ситуациями, особенными моментами знакомства и секретом семейного счастья. В день праздника все фотографии и истории по традиции опубликуют на страницах КДЦ «Юбилейный» в социальных сетях.

Участники марафона получат и памятные призы. А детей в этот праздничный вечер приглашают на увлекательное сюрприз-шоу «Ура! Зажигает детвора!». Вместе с любимыми героями сказок участники попадут в волшебный мир, где найдётся место приключениям и весёлым играм.

Стоимость билета 150 рублей, билеты в кассе и на сайте КДЦ «Юбилейный».