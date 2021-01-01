В Кайеркане есть удивительное место для занятий и игр дошколят

Семейный клуб «Малышандия» родился почти пять лет назад по инициативе заботливых мамочек. Он работает в Молодёжном центре Кайеркана, куда на развивающие и музыкальные занятия приводят малышей от года до семи лет. У дружного клуба уже сложились и замечательные традиции встречи Нового года, однако в этом году из–за пандемии от массовых хороводов у ёлки пришлось отказаться. Но педагоги на занятиях для небольших групп по 5–8 человек постарались устроить для детей небольшие праздники с музыкальными развлечениями и играми. Самые маленькие участники ещё не ходят в детский сад, поэтому для них эти новогодние сюрпризы особенно важны и интересны. А родители постарались, чтобы их малыши были нарядными и получили забавные подарки на память о своих первых новогодних праздниках. На вопросы о работе клуба «Малышандия» вам ответит его организатор Ксения по телефону 8–913–501–52–55.