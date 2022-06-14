В Кайеркане из окна выпал годовалый ребёнок

По версии следствия, поздним вечером 12 июня ребёнок при помощи дивана, который стоял под окном, забрался на подоконник и выпал с девятого этажа. В этот момент в комнате находились его мать и спящий отец, за ребёнком они не присматривали. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

В краевом следственном комитете напоминают родителям об ответственности за воспитание детей. Ежегодно с наступлением лета регистрируются случаи травмирования и гибели детей вследствие падения из окон.

Чтобы не стать жертвой печальной статистики, родителям необходимо обеспечить безопасное нахождение детей в жилых помещениях, не приучать их к играм на окне, не оставлять малышей без присмотра и исключить любую ситуацию, которая может привести к выпадению ребёнка из окна.