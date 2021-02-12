В Кайеркане откроют филиал Музея боевой славы

Уже сегодня музей наполняется экспонатами военной тематики. На днях музей посетили директор МБУ «Молодёжный центр» Гульнара Эльмурзаева, советник главы по военно-патриотическому воспитанию, председатель краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Шабурин, председатель местной общественной организации «Пограничное братство» Дмитрий Губарев, председатель местной общественной организации «Десантное братство» Андрей Хитрук, и. о. руководителя всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» в Норильске Иван Герасимов, а также руководитель военно-патриотического клуба «Диверсант» Иван Чикуров.

А первыми юными посетителями стали юнармейцы средней школы № 40 и воспитанники военно-патриотического клуба «Диверсант». Гости познакомились с уже готовыми экспозициями, которые приурочены к дню вывода советских войск из Афганистана, а также к Дню защитника Отечества. В скором времени музей распахнёт свои двери для всех жителей района. Представленные в музее экспонаты посвящены памяти и славе участников Великой Отечественной войны.