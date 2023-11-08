МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Кайеркане свои двери открыл новый храм

В Кайеркане свои двери открыл новый храм

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В Кайеркане свои двери открыл новый храм

Богослужение в День народного единства в нём провёл епископ Норильский и Туруханский Агафангел.

В Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храмВ Кайеркане свои двери открыл новый храм

«На самом деле меня переполняют чувства, потому что ещё год назад здесь ничего не было. Просто не верится, что за столь короткий срок удалось построить такой чудесный храм. Я очень рад за Норильск и за то, что вместе с городом развивается и Русская православная церковь. Этот год юбилейный, и открытие храма – это действительно настоящий подарок для Норильска и всех жителей Кайеркана», - отметил глава города Дмитрий Карасев.

После окончания богослужения градоначальник посетил презентацию документального сериала телеканала «Спас» «Земля жизни» о возведении храма Преображения Господня, героями которого стали священники, прихожане, жители Большого Норильска и Дудинки.

До конца года в эфир выпустят все 13 серий, а уже вышедшие можно посмотреть на сайте канала по ссылке.

Позднее в кайерканском Молодёжном центре состоялся фестиваль «Мир единства молодёжи – Норильск многонациональный», посвящённый Дню народного единства.

«Я по-настоящему рад находиться сегодня здесь и видеть дружбу и единство всех национальностей, проживающих в нашем городе. Всех нас объединяет одно - любовь к России, Красноярскому краю и Норильску. Примите мои искренние поздравления с Днём народного единства. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!» - обратился к участникам фестиваля глава города.

Организаторы торжественно вручили Дмитрию Карасеву уникальный альбом «Ларец самоцветов», созданный членами национально-культурной автономии татар «МИРАС», победившими в конкурсе социальных проектов.

Гостей фестиваля «Мир единства молодёжи – Норильск многонациональный» ждала насыщенная концертная программа, все желающие смогли принять участие в мастер-классах от национально-культурных объединений, работе интерактивных площадок и дегустации национальных сладостей.

Фото Витас Бенета
8 ноября в 11:41 620
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