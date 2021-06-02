В кайерканском Молодёжном центре 1 июня прошёл спортивный праздник

В празднике «Детство - это навсегда» приняли участие воспитанники пришкольного лагеря при средней школе № 32. Для ребят организовали эстафеты, развлечения, а также конкурсы, в которых они могли проявить свою ловкость, умение, быстроту и сообразительность.

Помимо активного отдыха была организована фотозона «Фиксики», где дети могли сделать фотографии на память об этом дне.

Все участники эстафет получили памятные призы и подарки.