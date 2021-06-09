В каких случаях заёмщики имеют право на ипотечные каникулы?

Прокуратура Норильска разъясняет: Законом предусмотрено, что заёмщик может уменьшить размер платежа либо приостановить выполнение своих обязательств, но при одновременном соблюдении следующих условий:

1) размер кредита (займа) не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный правительством РФ, который на сегодня составляет 15 млн рублей;

2) условия такого кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию заёмщика (одного из заёмщиков), а также не изменялись условия первоначального кредитного договора (договора займа), прекращённого в связи с заключением с заёмщиком (одним из заёмщиков) нового кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному кредитному договору (договору займа);

3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заёмщика, или право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного проживания заёмщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве.

4) заёмщик на день направления требования находится в трудной жизненной ситуации.

Законом также установлены обстоятельства, которые учитываются при определении «трудной жизненной ситуации заёмщика»:

1) регистрация заёмщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;

2) признание заёмщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности;

3) временная нетрудоспособность заёмщика сроком более двух месяцев подряд;

4) снижение среднемесячного дохода заёмщика более чем на 30%, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед кредитором у заёмщика за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения заёмщика, превышает 50% от среднемесячного дохода заёмщика (заёмщиков);

5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заёмщика, по сравнению с количеством указанных лиц на день заключения кредитного договора (договора займа) с одновременным снижением среднемесячного дохода заёмщика (совокупного среднемесячного дохода заёмщиков) более чем на 20%, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед кредитором у заёмщика (заёмщиков) превышает 40% от среднемесячного дохода.

Длительность льготного периода не может быть более шести месяцев. При этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем на два месяца, предшествующие обращению с требованием.

Срок для рассмотрения кредитором требования заёмщика не может превышать пяти рабочих дней. Кредитор обязан рассмотреть требование и сообщить заёмщику об изменении условий кредитного договора (договора займа).

В случае несоответствия заёмщика требованиям, при которых предоставляются ипотечные каникулы, в удовлетворении его требования отказывается. Кредитор обязан уведомить заёмщика о таком отказе.

Федеральным законом от 26.05.2021 № 149-ФЗ введено условие, согласно которому кредитор в уведомлении об отказе обязан также указывать причины такого отказа.