В каких случаях необходимо звонить по телефону «112»

Позвонив в службу спасения по короткому номеру, можно вызвать: пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь и аварийную службу газовой сети. Сотрудники МЧС пояснили, в каких случаях граждане могут звонить по номеру «112» - пожар; запах газа в квартире или доме; домашнее насилие; преступление, свидетелем которого вы стали; нарушение общественного порядка; срочная медицинская помощь.

Осуществить вызов можно, даже если: ваш телефон вне зоны действия сети, ваш баланс отрицательный, телефон вообще без сим-карты. При обращении сохраняйте спокойствие и последовательно сообщайте всю необходимую информацию диспетчеру – точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры; схему проезда к месту происшествия; номер телефона, с которого вы звоните; ваше имя; подробности происшествия.

Не вешайте трубку, если диспетчер скажет «ждите» или «оставайтесь на линии».