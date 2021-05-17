В каком случае россияне готовы поставить прививку от COVID-19?
В каком случае россияне готовы поставить прививку от COVID-19?
Как показал опрос онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, каждый пятый россиянин готов привиться, если это станет единственной возможностью выехать за границу.
Опрос проходил 13-14 мая, в нём приняли участие 1600 россиян из всех федеральных округов. Мнение респондентов разделилось: кто-то готов поставить прививку в любом случае, нашлись и те, кто категорически против.
Результаты следующие:
- 25% опрошенных утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж;
- 18% россиян готовы поставить прививку в любом случае;
- 42% не хотят вакцинироваться ни при каких условиях;
- 20% затруднились с решением.
Напомним, что сегодня поставить прививку от коронавируса может любой желающий. В нашем городе действуют четыре прививочных пункта, где норильчане могут привиться препаратом «Спутник V».