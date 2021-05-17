В каком случае россияне готовы поставить прививку от COVID-19?

Опрос проходил 13-14 мая, в нём приняли участие 1600 россиян из всех федеральных округов. Мнение респондентов разделилось: кто-то готов поставить прививку в любом случае, нашлись и те, кто категорически против.

Результаты следующие:

- 25% опрошенных утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж;

- 18% россиян готовы поставить прививку в любом случае;

- 42% не хотят вакцинироваться ни при каких условиях;

- 20% затруднились с решением.

Напомним, что сегодня поставить прививку от коронавируса может любой желающий. В нашем городе действуют четыре прививочных пункта, где норильчане могут привиться препаратом «Спутник V».