В канун Дня города в музейном сквере состоялась церемония гашения почтовых конвертов, выпущенных к 100-летию Первого дом

Один из трёх подписанных экземпляров передали в Музей Норильска. Все желающие могли приобрести раритетные конверты в палатке Почты России, установленной у здания музея на Ленинском проспекте, 14. Из 50 выпущенных юбилейных конвертов за сегодняшний день было продано около 800 изделий с юбилейным штампом (стоимость каждого — 33 рубля). А один из покупателей приобрёл сразу 110 конвертов, чтобы порадовать коллег, друзей и близких на материке. Конверты будут продаваться во всех почтовых отделениях Норильска и в последующие дни, но без памятного оттиска.

С торжественной церемонии гашения конвертов стартовал музейный проект «Юбилеям юбилей», посвящённый 100-летию исторического памятника Норильска. Музей подготовил обширную просветительскую программу, которая расскажет об истории Первого дома, о жизни и быте первооткрывателей норильских месторождений.