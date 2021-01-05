В канун Нового года волонтёры поздравили норильских ветеранов

В преддверии самого волшебного праздника без внимания не остались и ветераны Великой Отечественной войны и труда, дети войны и члены Общества защиты прав жертв политических репрессий Норильска. Всего волонтёры доставили 40 подарков, побеседовали с участниками акции и зачитали им тёплые поздравления от Юрия Захаринского, депутата Законодательного собрания Красноярского края:

«На долю ветеранов выпали тяжёлые испытания. Мы искренне благодарим их за ратный и трудовой подвиги в годы войны, за возрождение страны в послевоенное время. В каждой Российской семье свои воспоминания о войне, свои истории ветеранов. В моей семье воевали четверо, мы чтим их память и помним их подвиги. Ветераны нуждаются в особом внимании. Поэтому я с радостью принял участие в акции. Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, мирного неба над головой».

Также новогодние поздравления фронтовикам направил Владислав Завгородний, секретарь первичного отделения № 631 норильского городского местного отделения «Единой России», лидер местных молодогвардейцев:

«Многие вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны только в преддверии 9 Мая. Мы оказываем постоянную помощь нашим героям. И это не только живое общение или помощь в бытовых вопросах. Мы привлекаем спонсоров и общественников, которые могут действительно улучшить качество жизни ветеранов».

Отметим, что акция «С Новым годом, ветеран!» ежегодно проводится в рамках проекта «Мобильные бригады помощи», организованного политической партией «Единая Россия» при поддержке общественного движения «Волонтёры Победы».