В Карелии скончался единственный в мире пёс, который прошел всю Арктику

Этой собаке написали некрологи сразу несколько международных ресурсов путешественников. Пёс породы чукотская ездовая по имени Черке - единственный в мире, который прошёл всю Арктику. В 2006 году он в упряжке дошёл из России до Северного полюса, в 2013 году с Северного полюса до Канады. Он был лидером в упряжках в легендарных экспедициях знаменитых Виктора Симонова и Фёдора Конюхова. Черке был в Канаде, Гренландии, Исландии, Норвегии, Финляндии, прошёл весь русский север - был на Чукотке, Таймыре, в Мурманской области — и, конечно, много пробежал по Карелии. Такой географии может позавидовать любой путешественник.

Последние полтора года Черке лечили от онкологии в питомнике туристического комплекса «Husky Moa» в Карелии. В прошлом году ему вырезали злокачественную опухоль, он прошёл курс химиотерапии.

- Он был умным, воспитанным, с интеллектом человека, - написал на своей странице его хозяин, спортсмен и путешественник Виктор Симонов. - После перенесённых операций и химиотерапий он прожил ещё целых 1,5 года. Я ещё несколько лет назад обсуждал с Фёдором Конюховым, что хорошо бы сделать памятный знак в виде упряжки из бронзы. И мы договорились, что это сделаем. Видимо время настало...