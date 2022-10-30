В каждом доме

Мокрое дело

Слегка повозившись со статистикой и социологическими опросами, выяснилось, что чаще всего люди обращаются за помощью к сантехникам. Будь то текущий кран или замена труб, подключение бытовой техники к системе водоснабжения не имеющие подобного опыта хозяева предпочитают поручить это мастеру. В большинстве случаев люди не идут на это мокрое дело не потому, что не могут и не умеют, а по причине отсутствия специализированного инструмента. Без него ни кран на кухне поменять, ни сифон в ванной установить. При этом в 90% случаев вам понадобится несколько простых предметов из сантехнического спецнабора, чтобы существенно сэкономить семейный бюджет и подтянуть свои слесарные навыки.

Минимальный набор

Решающее значение имеют два основных инструмента — маленький разводной ключ и весьма тяжёлый и габаритный рычажный трубный ключ, чаще именуемый в простонародье газовым. В моей практике при замене кранов, душа и сифонов, а также подключении стиральной и посудомоечной машин именно на них легла основная нагрузка. В ряде случаев можно обойтись и обычными пассатижами, например при замене изношенной кран–буксы. Вот только отвинчивая заглушки таким инструментом, вы рискуете деформировать кольцо и испортить внешний вид крана, так что ключ всё же предпочтительнее. Неплохим дополнением могут стать специальные сантехнические клещи, ими удобно поджимать кольца или фиксировать трубу при закручивании ключом. Из необязательных, но желательных, расходников неплохо бы иметь в комплекте герметизирующую нить, силикон или пасту. Преобразователь ржавчины незаменим, если сантехника старая и трубы с болтами успели зарасти. Всё остальное: гофры, насадки, заглушки проще покупать по мере необходимости.

В омут с головой

Самой расходной и дорогой частью сантехнического ремонта является замена старых изношенных труб на новые. Сюда входит и водопровод, и канализационная система. При этом, как ни странно, замена старых чугунных труб канализации требует куда меньше навыков и специализированного инструмента, нежели установка пластиковых водоподводящих труб. Пластиковая канализация устанавливается по той же схеме, что и стандартная. Кроме расходных комплектующих в виде специального переходника–адаптера с чугуна на пластик и разного рода герметиков и уплотнителей, ничего не требует. Даже резать трубы в данном случае можно с помощью той же болгарки или ножовки по металлу. Дело в том, что в канализационной системе нет давления, а значит, нагрузка на соединения меньше. А вот трубы, которые подают в квартиру воду, требуют весьма тщательного и серьёзного подхода. Те, кому приходилось нанимать специалистов для таких работ, знают, насколько это дорогое удовольствие. Провести их самостоятельно невозможно без специализированного инструмента — паяльника для пластиковых труб. На первый взгляд оборудование для сантехнических работ кажется весьма дорогим, а процесс архисложным, но на самом деле работать с пластиком в разы проще и быстрее, чем в давние времена с обычными трубами, а цена инструмента вполне приемлема. Для полноты комфорта в работе можно приобрести специальные ножницы–труборезы, но справится та же ножовка или канцелярский нож. Это тот случай, когда покупка узкоспециализированного гаджета существенно выгоднее, чем наём специалистов, даже если вы воспользуетесь им всего один раз. После окончания ремонта паяльник можно легко сбыть с рук по себестоимости, а может, и отбить часть затрат на сами трубы. Через интернет гаджет будет стоить в районе двух тысяч с доставкой, в местном магазине в 2–3 раза дороже. Специализированный дорогой инструмент для обычного домашнего ремонта без надобности. Даже самая простенькая модель вполне сносно паяет трубы.

Ровно и на века

Кафель был и остаётся одним из самых популярных и надёжных материалов для облицовки ванной комнаты. Укладка кафеля — дело крайне непростое, а с учётом стоимости самого материала, ещё и неблагодарное, если уложить криво. С другой стороны, и работа мастера в этой области стоит недёшево. Если по задумке кафель в ванной должен быть уложен не только на полу, а планируется продолжение на стены, то с учётом норильских цен дешевле выбрать отделку из сусального золота. Итак: материал, строительная смесь, специальный шпатель с бороздками, плюс обычный, крестики для ровности межплиточных швов, плиткорез и несколько дополнительных гаджетов в виде болгарки с диском для кафеля, дрель со специализированными свёрлами и несколько других приспособлений для вырезания углов или окружностей, чтобы подгонять кафель под коммуникации — минимальный набор, который вам потребуется для укладки плитки. Есть ещё пара устройств, которые будут полезны. Один пузырьковый уровень наверняка найдётся у вас в стандартном наборе инструмента, но для грамотной укладки плитки лучше иметь в арсенале ещё парочку — 3–4 уровня позволят сразу застелить плиткой основную площадь пола, и вы сможете рассматривать, насколько ровно лёг кафель сразу с нескольких углов. Для выравнивания поверхности пола пригодится резиновая киянка, специально придуманная для простукивания плитки. Но и это ещё не всё! Действительно практичный и удобный девайс, который не был доступен в советские времена и эпоху перестройки, — это СВП — система выравнивания плитки. Представляет она собой набор крепежей, которые после укладки вставляются поперёк шва на каждом из четырёх углов плиток и закручиваются ключом. За счёт этого весь кафель выравнивается в одной плоскости, заваленных или торчащих плиток нет. Через пару часов, пока клей окончательно не схватился, клинья нужно раскрутить, провернуть и извлечь из швов. СВП бывает нескольких видов: с винтовой фиксацией и с клиньями. Какая лучше — выбирать вам. Очень хороша эта система для укладки кафеля как раз на стены, так как добавляет дополнительной фиксации. Все СВП выполняются из пластика, который далеко не всегда выдерживает русский напор и темперамент, буквально рассыпаясь в руках. Специально для богатырей–строителей разработали крепёжный пистолет, дающий оптимальный прижим клиновидным фиксаторам и ограничивающий физическое воздействие на пластиковые перемычки.

Глаз — алмаз

Для того чтобы ровно повесить полки, гардины, даже правильно наклеить обои, нужен орлиный глаз или же хорошие измерительные инструменты. При минимальных затратах достаточно рулетки и простенького пузырькового уровня, но если точность — ваше всё, то в помощь парочка высокоточных и технологичных гаджетов. Электрическая линейка — вещица довольно любопытная и позволяет проводить сложные замеры на округлых или неровных поверхностях максимально без погрешностей. Подходит для профессиональных строителей или тех, кто собрался капиталить всю квартиру.

Ещё один измерительный хай–тек–прибор — лазерный нивелир. Чем–то напоминает прибор геодезиста, только вместо невидимого луча выпускает вполне ощутимый оптический. В зависимости от стоимости прибора это может быть как один луч, так и целая сетка. Вещь незаменимая для монтажа натяжного или многоуровнего потолка в Норильске. Как я уже упоминал в предыдущей статье, болезнь большинства норильских домов — кривизна стен, возникшая из–за усадки зданий и свайного основания. Впрочем, проделывать и ряд других строительных работ куда удобней, когда у тебя есть чёткие линии.

Любителям картин и полок

Картины, фото со всех уголков света и небольшие полочки с сувенирами... В моём случае стены зала планомерно обрастают памятными фотографиями, превращая комнату в галерею. И здесь приходится сталкиваться с двумя проблемами. Первая — сверление дыр в стене становится опасным — возрастает вероятность повредить проводку. Кроме удара током ещё грозит долбить уже облагороженную стену после ремонта, чтобы восстановить электроснабжение. Риск увеличивается, если прокладывали провода до того, как вы въехали в квартиру, и куда именно вела творческая мысль руку неизвестного мастера–электрика, вы понятия не имеете. Для таких случаев есть очень любопытный приборчик. Он относится к разряду узкоспециализированных инструментов, но может быть полезен в быту. Речь о детекторе проводки. Он определяет, где именно проложены провода. Один нюанс: работает он лишь в том случае, если в сети есть напряжение. Если же ваша задача — найти и заменить старую выгоревшую проводку, приборчик вам не поможет.

Мания чистоты

Вторая проблема, возникающая при сверлении дыр, в уже обставленной и отремонтированной квартире — пыль, возникающая при сверлении дыр в стене. Приходится освобождать рабочую зону, сверля, держать под перфоратором влажную тряпку, а потом ещё и пылесосить. Но бетонная пыль все равно разлетается по всей комнате. Специально для таких мелких и аккуратных работ одни очень заботливые и прагматичные ребята разработали пылеуловитель для дрели. Стоит такая вещица полторы тысячи рублей и в целом неплохо справляется со своей задачей, жаль только не полностью.

Звёздные войны

Бывает, что любителям делать всё в доме своими руками для воплощения задумки не хватает таланта художника или даже образования столяра–краснодеревщика. В таких случаях приходится обращаться к мастерам. Не всегда удаётся найти человека, готового взяться за реализацию идеи по сходной цене. Сейчас вполне можно обойтись без редких навыков и талантов, и всё благодаря новым технологиям, а именно фрезерной установке с ЧПУ. Если вы сразу нарисовали себе в голове здоровенный станок на половину гаража, значит, отстали от жизни. Наоборот, в почёте компактные настольные установки размером чуть больше ноутбука. Стоит такая вещица в районе 25–35 тысяч в зависимости от комплектации и фирмы–производителя. Лучше всего зарекомендовали себя лазерные станки, в отличие от своих коллег с обычным фрезерным наконечником они с лёгкостью могут не только вырезать из фанеры и досок заготовки нужной формы, но и выжигать на поверхности рисунки и даже наносить гравировку. Главный недостаток установки — весьма ограниченная область действия, что не мешает делать уникальные элементы декора, по частям даже крупногабаритные.