Первая смена детей сотрудников «Норникеля» отправилась на летний отдых в Анапу

На черноморское побережье отправились порядка 700 детей из Норильска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и Саратова, а также из Мурманской области. Путь их был непростым. В связи с действующим режимом временного ограничения полётов в аэропорты юга страны дорога в лагерь лежала через Сочи, а дальше — наземным транспортом.

Первая точка сбора была организована 2 июня в Адлере. Дети прилетали разными рейсами в течение всего дня. На выходе из самолётов их встречали представители компании и аэропорта. Багаж напрямую отправлялся в лагерь, где распределялся по корпусам.

Несмотря на разброс во времени, скучать в ожидании ребятам не пришлось. Для них организовали отдых, экскурсии по Олимпийскому парку и, конечно, горячее питание. Когда все отдыхающие собрались, их пригласили на специально отведённый для них этаж железнодорожного вокзала «Имеретинский курорт». Там мальчишек и девчонок ждали горячий ужин и игры с аниматорами.

Чтобы доставить детей в Анапу, «Норникель» в сотрудничестве с Федеральной пассажирской компанией организовал специальный поезд. В состав включили 14 плацкартных вагонов нового типа, а также предусмотрели три вагона-ресторана, чтобы в пути можно было организовать горячее питание в комфортных условиях в соответствии с нормами Роспотребнадзора.

«Забота о сотрудниках компании и их семьях — один из приоритетов компании. Тем более если речь идёт о детях. Да, сейчас самолёты не летают в Анапу, но это не повод отменять отдых, которого ребята, а многие из них живут в Заполярье, ждали с таким нетерпением. Поэтому мы приложили все усилия и организовали специальный поезд из Сочи в Анапу, чтобы дети смогли добраться максимально комфортно», — рассказала заместитель директора департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Заболотная.

Отдельно добирались до Анапы дети сотрудников «Норникеля» из Саратова — прямым поездом. В пути компания организовала им горячее питание.

В лагере «Вита» дети смогут отдохнуть, пройти общеукрепляющие процедуры и курс санаторно-курортного лечения при наличии заболеваний. Также в учреждении есть клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, крытый лечебный бассейн, грязелечебница, массажные и стоматологические кабинеты и многое другое.