В конце августа начнется вакцинация от гриппа

Главной задачей сейчас стоит поэтапное возвращение к плановым вакцинациям, сообщила Марина Бичурина, заместитель министра здравоохранения края. Во время карантина у детей в этом плане не было никаких изменений, а вот со взрослыми нужно решить еще много вопросов.

«Первый транш вакцин мы ожидаем 31 августа и сразу займёмся вакцинацией взрослого населения. В этом году собираемся привить 60% жителей края – это на 10% больше, чем в прошлом году. Как всегда, бесплатно привиться от гриппа смогут пациенты из группы риска: пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями. Они наиболее уязвимы и перед коронавирусом», - сообщила Марина Бичурина.

Большинство населения уверено, что после вакцинации человек сразу заболевает. Но Роспотребнадзор напоминает, что вакцина не содержит живой вирус, поэтому она не может стать причиной болезни. Она помогает избежать тяжёлых форм заболевания и снижает риск заражения вирусными инфекциями на 60%.