В крае диагностируют первые случаи заболевания штаммом коронавируса «Цербер» и «Гиппогриф»

По словам главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева, за последние две недели в регионе фиксируются генетические линии «Омикрона», которые ранее не регистрировались — ВQ.1.1 «Цербер», BF.7 и BQ.1.2.

Также всё чаще диагностируется штамм «Гиппогриф» (ХВВ.1).

Главная особенность данных подвидов «Омикрона» - очень быстрая распространяемость среди людей. За прошедшую неделю 371 житель края заболел коронавирусом.

«Несмотря на разнообразие штаммов и возможное появление на территории субъекта «Кракена», введение дополнительных ограничительных мер не потребуется», - пояснил глава краевого управления Роспотребнадзора.

Ведомство ежедневно проводит работу по отслеживанию циркуляции штаммов COVID-19 на территории края.