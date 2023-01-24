В крае диагностируют первые случаи заболевания штаммом коронавируса «Цербер» и «Гиппогриф»
В крае диагностируют первые случаи заболевания штаммом коронавируса «Цербер» и «Гиппогриф»
Однако новый штамм «Кракен» до нашего региона ещё не дошёл.
По словам главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева, за последние две недели в регионе фиксируются генетические линии «Омикрона», которые ранее не регистрировались — ВQ.1.1 «Цербер», BF.7 и BQ.1.2.
Также всё чаще диагностируется штамм «Гиппогриф» (ХВВ.1).
Главная особенность данных подвидов «Омикрона» - очень быстрая распространяемость среди людей. За прошедшую неделю 371 житель края заболел коронавирусом.
«Несмотря на разнообразие штаммов и возможное появление на территории субъекта «Кракена», введение дополнительных ограничительных мер не потребуется», - пояснил глава краевого управления Роспотребнадзора.
Ведомство ежедневно проводит работу по отслеживанию циркуляции штаммов COVID-19 на территории края.