В крае многодетным семьям упростят порядок получения государственных мер поддержки

Первой ситуацией стала «Многодетная семья».

«Часто такие семьи не знают о том, какие меры поддержки от государства им положены, и как их получить. Кроме того, нет единого статуса «многодетная семья», а у каждого ведомства свои критерии», - отметила и.о. министра экономики и регионального развития края Анна Гарнец.

Рабочая группа уже сформировала предложения по установлению на территории края единого статуса многодетной семьи, который будет учитывать различные жизненные ситуации: рождены ли дети в семье, усыновлены или взяты под опеку и др.

Также органы власти и ведомства формируют комплексное и удобное решение - перечень всех льгот, услуг и сервисов, необходимых многодетным семьям.

«Мы хотим, чтобы, взаимодействуя с государством, человек легко и просто получал те услуги, которые ему необходимы. Мы должны слышать потребности всех граждан. Федеральный проект «Государство для людей» предполагает, что к 2030 году в России будет внедрён реестр жизненных ситуаций, позволяющих проактивно, то есть без заявлений, удовлетворять потребности граждан», - добавила Анна Гарнец.