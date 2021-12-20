В крае наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией

По данным оперативного мониторинга управления Роспотребнадзора по региону, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 642 случая заболевания коронавирусом. При этом за предыдущие две недели число заболевших на 100 тысяч населения снизилось со 176,4 до 166,3.

Показатель распространения коронавирусной инфекции Rt составил 0,94, что также свидетельствует о снижении заболеваемости.

- В некоторых районах и городах края регистрировалась заболеваемость выше краевых показателей (Норильск в это число не входит. – Прим. ред.). Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции мною в правительство края направлены предложения по дополнительным профилактическим мерам при проведении новогодних мероприятий для детей, - отметил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. - Для того чтобы после новогодних праздников ситуация с заболеваемостью не ухудшилась, во время каникул необходимо строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры.

Роспотребнадзор отмечает: активное посещение мест массового скопления и максимальное контактирование с другими людьми в период праздников – это реальный риск ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, особенно с учётом сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- Поэтому постарайтесь избегать людных мест - новогодние праздники лучше всего провести в семейном кругу, - советует Дмитрий Горяев.