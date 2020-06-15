В крае назначен новый начальник полиции

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий во время видеоконференции с личным составом представил нового заместителя начальника Главка – начальника полиции Юрия Завьялова. Указ о его назначении подписал президент России также в режиме видеоконференции, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Полковнику Завьялову 43 года. Он родился в посёлке Ставрово Владимирской области. В 1997 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с должности инспектора дежурного медицинского вытрезвителя ОВД города Собинки и Собинского района в 1997 году.

Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отвагу», медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трёх степеней, а также «За боевое содружество».

Предыдущий начальник полиции края Олег Стефанков в марте этого года получил новую должность в Приморском крае.

Фото с официального сайта МВД