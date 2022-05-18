В крае объявлен конкурс на предоставление субсидий на реализацию продуктов в области краеведения и социального туризма

Представителям туристической отрасли возместят 70% затрат, связанных с формированием и реализацией туристского продукта на территории региона.

Приём заявок продлится до 18.00 20 июня. Подать заявку можно по адресу: Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а, 3-й этаж, кабинет 3-04, отдел развития туризма агентства по туризму Красноярского края, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. А также по почте: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 110, агентство по туризму Красноярского края. В случае направления заявок по почте необходимо направить уведомление по электронной почте: kay@turizmkrsk.ru.

Заявка заполняется по установленной форме и включает:

– заявление на участие в конкурсном отборе;

– копию свидетельства о внесении сведений о заявителе в единый федеральный реестр туроператоров (представляется по инициативе заявителя);

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое число месяца, в котором представляется заявка (представляется по инициативе заявителя);

– справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю на первое число месяца, в котором представляется заявка (представляется по собственной инициативе);

– справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа (при наличии) или главном бухгалтере заявителя, выданную управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (представляется по собственной инициативе);

– согласие на обработку персональных данных руководителя заявителя, членов коллегиального исполнительного органа заявителя или лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (при наличии), главного бухгалтера заявителя.

Копии документов подписываются и заверяются руководителем заявителя или его представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия в соответствии с действующим законодательством), скрепляются печатью (при наличии печати).

Документы должны быть выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (391)211-00-97 и электронной почте: kay@turizmkrsk.ru, Кушнерова Анастасия Юрьевна.