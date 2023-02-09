МАУ ИЦ «Норильские новости»

В крае открыто 1250 вакансий на предприятия машиностроения, металлургии и радиоэлектроники

В крае открыто 1250 вакансий на предприятия машиностроения, металлургии и радиоэлектроники

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В крае открыто 1250 вакансий на предприятия машиностроения, металлургии и радиоэлектроники

Работодателям требуются инженеры, горнорабочие, машинисты бульдозера, аппаратчики и другие специалисты.

В крае открыто 1250 вакансий на предприятия машиностроения, металлургии и радиоэлектроники

Так, АО «НПП «Радиосвязь» готово трудоустроить конструкторов, программистов, электромонтеров, слесарей, на ГМК «Норильский никель» требуются электрослесари, машинисты конвейера, электрогазосварщики, программисты и другие специалисты.

«Большинство вакансий на предприятиях заполняются за счёт местных трудовых ресурсов, в случае отсутствия в крае специалистов нужной квалификации привлекаем соискателей из других регионов России», - сообщил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Отметим, что за каждым работодателем в центре занятости закреплён персональный куратор, взаимодействие с ним осуществляется по принципу «одного окна». Соискателям обращение в ближайший центр занятости дает возможность ознакомиться со всеми вакансиями Красноярского края. Кроме того, подробная информация доступна на портале «Работа России».

Фото Денис Кожевников
9 февраля в 14:44 520
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