В крае появилась новая схема мошенничества

В краевом ГУ МВД сообщили, что 65-летней жительнице Красноярска на домашний телефон позвонил неизвестный и представился «сотрудником силовых структур». Он пояснил, что согласно «новому законодательству» гражданам запрещено хранить у себя более 70 тысяч рублей. А всё то, что свыше этой суммы, необходимо передать в правоохранительные органы «до особого распоряжения».

Так, женщине предложили перевести средства на «специальный счёт», а наличные отдать сотрудникам полиции. Таким образом, она перевела 294 тысячи рублей и ещё 300 тысяч отдала молодому человеку, который прибыл по поручению «правоохранителей».

По данному факту следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали курьера. Им оказался 16-летний парень, которому в одном из мессенджеров предложили легко и быстро заработать.

Деньги, которые он забрал у женщины, молодой человек перевёл на указанный работодателем счёт, оставив себе восемь тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать обстоятельства совершённого преступления.