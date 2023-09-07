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В крае продолжается реализация программы по обеспечению жильём сирот с помощью жилищных сертификатов

В крае продолжается реализация программы по обеспечению жильём сирот с помощью жилищных сертификатов

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В крае продолжается реализация программы по обеспечению жильём сирот с помощью жилищных сертификатов

В этом году сертификаты получили 346 детей-сирот.

В крае продолжается реализация программы по обеспечению жильём сирот с помощью жилищных сертификатов

Сертификат — это социальная выплата на сумму 2 млн 993 тысячи рублей. Срок действия — семь месяцев с даты выдачи. На эти средства обладатель сертификата может приобрести жильё в регионе на вторичном рынке, добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, а также средства материнского капитала.

«Новая мера поддержки с каждым годом пользуется всё большей популярностью у выпускников детских домов и интернатов. В прошлом году 296 сирот получили сертификаты, в этом году за получением обратились уже 596 человек», — сообщила Ирина Сосновская, заместитель министра строительства края.

Выдача сертификатов носит заявительный характер. Подавать документы и обращаться за консультацией следует в администрацию муниципалитета по месту прописки.

Фото из открытых источников
7 сентября в 09:45 700
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