В крае стартовал конкурс на лучшие туры для социальной категории гражданам

Принять участие могут компании и некоммерческие организации, входящие в Единый федеральный реестр туроператоров. Конкурсное жюри оценит предложенные туры по содержательности, оригинальности идеи турпродукта, количеству включенных в маршрут природных, культурных объектов, наличию мастер-классов и мероприятий краеведческой направленности.

Туроператоры смогут возместить до 70% затрат на формирование и реализацию туристского продукта. При помощи субсидии можно будет возместить расходы компаний на организацию трансфера для туристов, сопровождение, проживание, питание, экскурсионное обслуживание, мастер-классы.

Воспользоваться льготными поездками смогут школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда.

«Ежегодная мера поддержки позволяет сделать путешествия более доступными для жителей края – отправиться в тур можно за треть стоимости путёвки. По итогам конкурсного отбора список компаний-победителей и туров по льготной цене будет опубликован на сайте агентства turizm.krskstate.ru», - сообщила Руководитель агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.

Прием заявок от туроператоров будет осуществляться с 23 января до 27 февраля. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.