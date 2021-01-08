В крае усилены меры профилактики пожаров

С начала года в крае ликвидировано 160 пожаров, в которых погибли 19 человек. Чаще всего пожары возникали из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей.

В связи с этим активизирована профилактическая работа с населением. Руководитель агентства ГО и ЧС Красноярского края Евгений Мусс призвал руководителей органов местного самоуправления организовать деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики. Кроме этого, необходимо уделить особое внимание работе объектов ТЭК и ЖКХ в период морозов в связи с повышенной на них нагрузкой.

«Погодные условия остаются неблагоприятными. Обращаю внимание на своевременное информирование экстренных служб о возникающих авариях для оперативного реагирования, снижения последствий и ущерба от них», - отметил Евгений Мусс.