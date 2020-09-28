В крае увеличивается суточный прирост заболевших COVID-19

За текущие сутки в регионе зарегистрировано 107 новых случаев заболевания. Вылечились 12 человек, двое умерли. Темп прироста за сутки составляет +0,5%. Красноярск лидирует по числу заболевших в регионе — 25 человек за сутки, в Ачинске и Назарово — 8 случаев, в Дивногорске и Берёзовском районе — 6.

В Норильске за текущие сутки зарегистрировано четыре случая. По данным оперштаба, всего зафиксировано 828 человек с коронавирусной инфекцией.