В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков
В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков
Такие меры предприняты в качестве антисанкционной поддержки малого и среднего бизнеса.
На налоговый период 2022 года установлены минимальные налоговые ставки при применении УСН:
– 1% по объекту налогообложения «доходы»;
– 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Воспользоваться льготами можно при соблюдении следующих условий:
– сохранение не менее 90% численности сотрудников;
– выплата коллективу зарплаты не менее МРОТ.
Налоговая льгота распространяется на 32 вида деятельности МСП, которым требуется поддержка в условиях санкций. С полным списком можно ознакомиться в карусели. Такие же налоговые льготы установили для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть официальный статус социального предприятия.