МАУ ИЦ «Норильские новости»

В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков

В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков

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В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков

Такие меры предприняты в качестве антисанкционной поддержки малого и среднего бизнеса.

В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиковВ крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиковВ крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиковВ крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков

На налоговый период 2022 года установлены минимальные налоговые ставки при применении УСН:

– 1% по объекту налогообложения «доходы»;

– 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Воспользоваться льготами можно при соблюдении следующих условий:

– сохранение не менее 90% численности сотрудников;

– выплата коллективу зарплаты не менее МРОТ.

Налоговая льгота распространяется на 32 вида деятельности МСП, которым требуется поддержка в условиях санкций. С полным списком можно ознакомиться в карусели. Такие же налоговые льготы установили для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть официальный статус социального предприятия.

Фото из открытых источников
30 мая в 12:27 720
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