В крае выберут лучшие практики наставничества на предприятиях

В Красноярском крае начался приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества Красноярского края – 2023». Отбор проходит среди компаний нацпроекта «Производительность труда», который инициирован Президентом РФ. Участникам предлагают представить свой опыт в трёх номинациях:

- «Прорывные технологии повышения производительности труда»;

- «Профессиональное развитие молодежи»;

- «Цифровые инновации на предприятии».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в июле. Победители и призёры каждой номинации представят Красноярский край на Всероссийском конкурсе лучших практик наставничества.

Организатором регионального этапа является агентство развития малого и среднего предпринимательства края.

Заявку на участие предприятиям необходимо отправить до 15 июня 2023 года. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте агентства по ссылке http://krasmsp.krskstate.ru/contest/0/id/64361 или по телефону 8 (391) 222-55-28.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» в Красноярском крае стали уже 93 предприятий края. С помощью экспертов Регионального центра компетенций, который является подразделением центра «Мой бизнес», или Федерального центра компетенций они внедряют инструменты бережливого производства на своих предприятиях.