В крае выявлена незначительная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом

«Если сравнивать две последние недели с предыдущими, то количество заболевших среди людей старше 65 лет оказалось больше на 44,8%, в возрастной группе 50-64 года — на 20,2%, среди школьников от семи до 14 лет — на 17,0%, среди населения в возрасте 30-49 лет — на 11,0%», — пояснил глава ведомства Дмитрий Горяев.

Он также пояснил, что в связи с изменившимися требованиями санитарного законодательства в крае увеличен уровень охвата тестированием. На неделе он составил 378 тестов на 100 тысяч населения при нормативе не менее 300 тестов:

«Напомню, обязательное тестирование должны пройти все, кто имеет признаки заболевания ОРВИ и гриппом, и те, кто контактировал с заболевшими ковидом. Последняя категория позволила выявить больше бессимптомных носителей вируса. Кроме того, усилена работа санитарно-карантинного пункта пропуска в международном аэропорту Красноярска, увеличено количество тестирований граждан, вернувшихся из заграницы».

Дмитрий Горяев также добавил, что регион подходит к новогодним праздникам с высоким уровнем заболеваемости, и призвал жителей воздержаться от участия в праздничных корпоративных, культурно-массовых мероприятиях: «Исключением могут быть новогодние утренники в дошкольных и образовательных учреждениях в рамках одной группы или класса. Также желательно свести до минимума контакты с другими людьми, провести праздники в семейном кругу, это уменьшит вероятность инфицирования».