В крае занято 83% коечного фонда. На лечении в госпиталях - 5270 пациентов, в их числе 85 детей

По данным территориального управления Роспотребнадзора в регионе на сегодня зарегистрировано 147 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

К началу этой недели в крае развернуто 54 временных инфекционных госпиталя на 6344 коек. На лечении в них находятся свыше 5000 пациентов, в том числе и дети. Амбулаторно переносят заболевание больше 19 245 человек, и в этой категории детей гораздо больше - 2412.

- Для максимального и оперативного охвата тестированием развернуто 18 лабораторий всех форм собственности, в том числе восемь краевых государственных. Их проектная мощность – 18 820 исследований в сутки, - отмечают специалисты краевого Минздрава.

Они также добавляют, что с октября прошлого года до настоящего времени в край поступило 1 214 290 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), 103 490 доз «ЭпиВакКорона» (51 745 комплектов), 31 850 доз «Кови Вак» (15 925 комплектов), 316 944 дозы «Спутник Лайт». Вакцинацию ведут 86 медорганизаций. Сейчас первым компонентом иммунизирован 1 111 851 житель края, завершили вакцинацию 1 015 461 человек.