В краевой Молодёжный парламент набирают новый состав

До 11 февраля открыт приём заявок на участие в конкурсе по отбору нового состава в Молодёжный парламент. Для этого необходимо заполнить анкету, которая подлежит заочной оценке на соответствие формальным требованиям. Отметим, что к участию принимаются только жители Красноярского края.

На втором этапе участники должны будут записать видеообращение, в котором коротко рассказать о себе и собственных инициативах, а также эссе, которое будет посвящено проблемам региона. На третьем этапе конкурсанты пройдут тестирование и собеседование. И на заключительном этапе состоится онлайн-голосование на сайте молпарламент24.рф.

Список кандидатов, кто войдёт в Молодёжный парламент, будет сформирован по итогам всех отборочных этапов.

Напомним, что краевой Молодёжный парламент – это коллегиальный совещательный орган при краевом Законодательном собрании, представляющий интересы молодёжи на региональном и федеральном уровнях. В состав Молодёжного парламента могут быть избраны 52 человека.

Среди основных задач парламента - разрабатывать и вносить предложения, затрагивающие интересы молодёжи, взаимодействовать и сотрудничать с государственными органами, политическими партиями, общественными объединениями, организациями и оказывать содействие в повышении социальной активности молодёжи.