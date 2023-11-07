В краевой столице модернизируют арт-резиденцию «Каменка»

Депутаты профильного комитета посетили краевой Дворец спорта в Красноярске, где сейчас идёт обновление парка. Сейчас арт-резиденция «Каменка» готова на 80%. Весь проект оценивается примерно в 228 млн рублей.

«Каменка — большой проект, его начинал в своё время ещё Алексей Клешко. Сейчас завершается благоустройство, парк планируется открыть 1 июня 2024 года. Мы видим, что уже появились зоны для детей, занятий спортом, проведения культурного досуга. Рядом находится стадион, в целом получается спортивный молодежный кластер», — рассказал председатель комитета Александр Новиков.

Как отметил депутат, ежегодно в регионе предоставляются субсидии муниципальным образованиям на модернизацию молодежных центров. В бюджете заложены средства на строительство новых центров в сельской местности и в городах. В следующем году планируется строительство двух центров в Боготоле и в Шарыпове.

«Еще один проект, над которым мы долго работали, это модернизация летней площадки ТИМ «Бирюса». Сделаем теплые домики, системы отопления, чтобы продлить сезон использования площадки», - сообщил Александр Новиков.

Депутаты профильного комитета, обсуждая целесообразность проекта, отметили, что на «Бирюсе» нет ни дорог, ни инженерных коммуникаций. «Изюминкой» территории как раз является ее отдаленность и расположение в лесу.