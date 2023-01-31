В краевой столице на заседании правительства обсудили насущные для региона вопросы

В Красноярском крае на 10,5 млрд рублей увеличат финансирование трёхлетней госпрограммы «Развитие образования». Дополнительные средства будут направлены на оснащение краевых колледжей, капитальные ремонты школ в районах края, а также на горячее питание, отдых и оздоровление школьников.

На реализацию госпрограммы развития транспортной системы дополнительно будет выделено 4,8 млрд рублей. Объём сельхозпрограмм вырастет почти на 1,7 млрд рублей. Они будут направлены на господдержку животноводства и птицеводства, фермерских хозяйств и садоводов.

Благодаря увеличению финансирования госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» 1,2 млрд рублей будут направлены на улучшение жилищных условий переселенцев из районов Крайнего Севера, молодых семей и детей-сирот. Кроме того, на эти средства в Норильске построят новые малоэтажные и среднеэтажные дома.

Более чем на один млрд рублей увеличен объём госпрограммы содействия занятости населения. В госпрограмме «Реформирование и модернизация ЖКХ» предусмотрено 704 млн рублей дополнительных расходов: на обновление объектов коммунальной инфраструктуры в территориях края, обеспечение топливом жителей Таймыра, термостабилизацию грунтов и реконструкцию коллекторного хозяйства в Норильске.

Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» будет увеличено на 337 млн рублей. Средства будут направлены на создание «умных» спортивных площадок, приобретение инвентаря для спортивных школ, проведение в крае всероссийских спортивных соревнований.

Кроме того, утверждены правила подачи и рассмотрения заявлений о распоряжении средствами земельного сертификата. Напомним, с этого года многодетные семьи в крае могут получить выплату взамен земельного участка. Сегодня правительство детализировало порядок подачи соответствующих заявлений, перечень необходимых документов, сроки перечисления выплаты, а также направления использования средств. В частности, земельный сертификат может быть использован либо на приобретение земельного участка, либо на приобретение (строительство) жилого помещения. В обоих случаях допустимо использование средств на погашение кредита на указанные цели.