В краевой столице обсудили экологическую обстановку в регионе

В заседании приняли участие эксперты федерального и краевого уровня, представители научного сообщества и общественных объединений, а также члены правительства края, регионального парламента, руководство краевого центра, представители ведущих предприятий региона в сфере добычи и переработки металла, энергетики, транспортных перевозок, лесопромышленного комплекса и строительной отрасли.

«Ситуация с экологической обстановкой в регионе в числе тех тем, которые больше всего волнуют жителей края, поэтому буду благодарен участникам общественно-экспертного совета за острое и принципиальное обсуждение вопросов. Рассчитываю, что на площадке совета мы с вами сможем выслушать все мнения относительно текущего состояния, причин и факторов, влияющих на экологическую обстановку, чтобы получить её текущую оценку и наметить планы, которые помогут нам принять необходимые взвешенные решения, - подчеркнул Михаил Котюков. - Ситуацию в крае необходимо реально изменить к лучшему. И в этом плане ценны все ваши соображения и предложения, которые лягут в основу краевой программы, реализация мероприятий которой приведёт к улучшению ситуации в территориях».

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», являющегося частью национального проекта «Экология», в крае действуют шесть мусоросортировочных комплексов. На заседании было предложено построить ещё пять объектов обращения с ТКО, один из которых будет располагаться в Норильске. В планах до 2026 года построить порядка 17 различных объектов, в том числе объекты обработки отходов, участки компостирования органических отходов, комплексы по обращению с отходами.

Кроме того, ещё три города края стали участниками федерального проекта «Чистый воздух». Напомним, что Красноярск и Норильск вошли в число участников с момента запуска программы.

В крае также продолжается работа по снижению выбросов. На сегодня они снижены на 11%. В Норильске снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух города осуществляется в рамках «Серной программы» компании «Норникель». Сегодня в городе завершается подготовка к запуску комплексного технологического тестирования первой линии «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. Без остановки производственных мощностей компания до конца сентября 2023 года планирует опробовать весь комплекс новых производств. После выхода «Серной программы» на проектную мощность на НМЗ выбросы диоксида серы в НПР снизятся на 45% от уровня базового 2017 года.