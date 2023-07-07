В краевой столице обсудили меры поддержки северян

По словам председателя комитета Людмилы Магомедовой, были собраны старые и новые вопросы, постановления Законодательного Собрания .

Депутаты предлагают, чтобы правительство края до 1 сентября внесло в краевой парламент пакет проектов законов: о единой норме предоставления жителям Арктической зоны бесплатного проезда для лечения. На эти цели необходимо ежегодно по 200 млн рублей.

Для решения кадровой проблемы в краевых учреждениях здравоохранения и культуры на Севере нужно установить ежемесячную выплату с первого дня работы сотрудника. Ежемесячные выплаты требуются в местах традиционного проживания и для граждан с 14 лет, занимающихся промысловой охотой, рыболовством, оленеводством.

Еще раз предлагается создать на базе СФУ в Красноярске «Северную школу» для подготовки кадров. Также обсуждались и другие направления, на которые необходимы средства.

Людмила Магомедова: «Все подготовленные предложения будут направлены в адрес руководства края, министерства финансов, профильных ведомств. Они позволяют решать вопросы комплексно: привлекать кадры на Север с помощью выплат и субсидий и строить для них сразу жилье; сохранять культуру северных народов; сделать серьезный рывок уже в 2024 году, чтобы повысить уровень жизни людей».