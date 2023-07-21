В краевой столице обсудили вопросы высшего образования

Алексей Додатко отметил, что Законодательное собрание края регулярно становится площадкой для обсуждения актуальных для региона вопросов с федеральными законодателями.

Сергей Кабышев подчеркнул, что президент поставил задачу сохранить лучшее из отечественной системы высшей школы и использовать наработки современности.

На совещании с докладом выступил ректор СФУ Максим Румянцев. Он отметил, что в части науки и высшего образования регион развивается динамично.

Красноярский край представлен крупными вузами, здесь учатся более 64 тысяч студентов, поэтому, чтобы идти вперёд, нам очень важен ваш взгляд на те проблемы, которые существуют в отрасли высшего образования и развития науки», — подвёл итоги Сергей Кабышев.

Алексей Додатко: «Красноярский край — вузовский регион. Здесь высокотехнологичная экономика, которая требует соответствующего уровня развития прикладной науки. Возможность настройки системы, координированная работа краевого и федерального уровней власти для нас очень важна».

После совещания Сергей Кабышев и Алексей Додатко посетили ряд научных и образовательных учреждений СФУ.