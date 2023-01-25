В краевой столице открыли набор волонтёров на Красноярский экономический форум

Набор открыт до 6 февраля. Регистрация проходит на сайте. После этого с кандидатами свяжутся специалисты и пригласят на дальнейшие этапы отбора. Для всех кандидатов, прошедших отбор, состоится обучение.

Для работы на КЭФ-2023 планируется привлечь 151 волонтёра, которые будут оказывать поддержку и предоставлять сервис в самых разных сферах: встречать гостей в аэропорту, оказывать содействие при получении аккредитации, помогать во время проведения пленарного заседания и стратегических сессий, консультировать участников и гостей форума на информационных стойках и многое другое.