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В краевой столице открыли набор волонтёров на Красноярский экономический форум

В краевой столице открыли набор волонтёров на Красноярский экономический форум

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В краевой столице открыли набор волонтёров на Красноярский экономический форум

Вступить в ряды волонтёров может каждый желающий в возрасте от 18 до 40 лет.

В краевой столице открыли набор волонтёров на Красноярский экономический форум

Набор открыт до 6 февраля. Регистрация проходит на сайте. После этого с кандидатами свяжутся специалисты и пригласят на дальнейшие этапы отбора. Для всех кандидатов, прошедших отбор, состоится обучение.

Для работы на КЭФ-2023 планируется привлечь 151 волонтёра, которые будут оказывать поддержку и предоставлять сервис в самых разных сферах: встречать гостей в аэропорту, оказывать содействие при получении аккредитации, помогать во время проведения пленарного заседания и стратегических сессий, консультировать участников и гостей форума на информационных стойках и многое другое.

Фото из открытых источников
25 января в 18:10 360
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