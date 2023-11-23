В краевой столице подвели итоги «Большой научной экспедиции»

В Красноярске прошёл круглый стол «Большая научная экспедиция: результаты и перспективы», посвящённый результатам работы совместных экспедиций Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и компании «Норникель». В мероприятии также приняли участие учёные из других исследовательских организаций, общественники, представители администрации региона, депутаты Законодательного собрания Красноярского края от северных территорий.

Учёные во время экспедиции обследовали более 73 тысяч квадратных километров. В ней приняли участие более 100 специалистов из семи исследовательских организаций СО РАН. Исследования велись по трём направлениям: определение природного баланса на территории деятельности компании, выработка наиболее оптимальных методов очистки почвы, воды и воздуха и создание правил поведения предприятий в Арктике.

«Радует то, что такой серьёзный подход был предпринят в изучении состояния окружающей среды и биоразнообразия на территориях, где размещены производственные подразделения «Норникеля», – прокомментировал мероприятие участник круглого стола, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. – Это касается и птиц, и зверей, и насекомых. С особым вниманием проверили состояние рыбных ресурсов и кормовой базы для рыб в водоёмах.

Было очень интересно услышать информацию об итогах состоявшейся на Север экспедиции. Сегодня предпринимается целый ряд усилий по восстановлению природного разнообразия по инициативе компании «Норильский никель». В докладах учёных, которые находились в экспедиции, прозвучала обнадёживающая информация о том, что территории, которые ещё с советских времён испытывали серьёзное техногенное воздействие, сегодня восстанавливаются. Биоразнообразие возвращается на эти земли. Это хорошая тенденция, которую необходимо поддержать и не останавливаться на достигнутом. Общие коллективные усилия, финансовые вложения за счёт крупных предприятий дают свой результат.

В одном из докладов прозвучала информация о том, что на Таймыре открыли новый вид жука-долгоносика, которому теперь его открыватели дадут имя в первой публикации. Это, кстати, подтверждает, что Таймыр и плато Путорана – территория для будущих открытий, путешествий.

Успех экспедиции – показатель высокого качества взаимодействия различных структур – предприятия, научного сообщества, общественности, органов власти. Всех, кто сегодня заинтересован в том, чтобы результаты этой работы давали понимание, что нужно предпринять, чтобы сохранить природу для будущих поколений».