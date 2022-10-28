В краевой столице прошёл фестиваль успешных некоммерческих практик «Партнёрство на местном уровне»

Фестиваль в первую очередь ориентирован на некоммерческие организации, социальных предпринимателей, а также на представителей муниципалитетов, сотрудничающих с НКО. Основные мероприятия фестиваля - презентация программ грантодающих организаций, обсуждение практик успешного взаимодействия муниципальных органов власти с СОНКО, мастер-классы от некоммерческих организаций края. Для участников фестиваля были подготовлены деловая, образовательная и культурная программы. Для того, чтобы поделиться успешным опытом партнёрства между муниципалитетом и некоммерческими организациями на краевой фестиваль из заполярного города прилетели председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков, заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов, директор автономной некоммерческой организации «Консультационный ресурсный центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей» Елена Дудченко. Заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Свиридов приехал в Каменку с целью поддержать земляков-норильчан:

— Представители Норильска выступили с интересным и конструктивным докладом: в городе отлично выстроены партнёрские отношения между муниципалитетом и некоммерческими организациями. За этот год реализовано значительное количество социально значимых проектов: в здравоохранении, экологии, развитии туризма. Городские активисты даже помогали пожарным тушить возгорания в тундре.

Я полагаю, в Норильске как в уникальном городе на Крайнем Севере работа некоммерческих организаций особенно важна. Там, где полгода ночь и больше восьми месяцев зима, любая позитивная социальная активность приобретает особую ценность. Еще важно и то, что норильские НКО с большим энтузиазмом готовы содействовать стартовавшей в Норильске реализации комплексного плана социально-экономического развития «Норильск 2035».