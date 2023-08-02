В краевой столице прошёл слёт добровольцев движения «Волонтёры Победы»

Движение «Волонтёры Победы» - одна из самых крупных добровольческих организаций России. Сейчас в ней зарегистрировано свыше 650 тыс. человек, а в состав отделения в крае входит 9663 волонтёра. Участники движения сохраняют историческую память, занимаются гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории в современных форматах.

В ходе короткой экскурсии председателю Законодательного собрания Алексею Додатко показали, как живут ребята в лагере «Юнармия» в Емельяново.

На слёте добровольцы обменивались опытом и повышали уровень знаний, для них были организованы мастер-классы, круглые столы и диалоговые площадки, встречи с политиками и общественными деятелями. За пять дней в лагере «Юнармии» 197 волонтёров посетили 22 образовательных лекции. Центр допризывной подготовки «Юнармия» в Емельяново – единственное подобное учреждение за Уралом, он работает с 2018 года.

Алексей Додатко на встрече с ребятами из смены добровольцев ответил на вопросы волонтёров.

«Победа — очень важная веха в истории, она делает нас одним народом, объединяет. Эти ребята являются хранителями исторических страниц. У нас большие планы по развитию инфраструктуры лагеря Центра патриотического воспитания «Юнармия»», — отметил спикер Заксобрания.