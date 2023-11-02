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В краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единства

В краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единства

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В краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единства

Организаторы предстали перед гостями в образах бояр, крестьян и поляков XVII века.

В краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единстваВ краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единстваВ краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единстваВ краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единства

Событие-ретроспективу «В единстве – сила» провели преподаватели и ученики красноярской школы № 45 в фанпарке «Бобровый лог». Учреждение, как рассказывает директор Юлия Каменская, выиграло грант проекта «Школьный музей реконструкции. История для потомков» в рамках краевой грантовой программы «Партнёрство».

Участие в мероприятии приняли губернатор Красноярского края Михаил Котюков и депутаты Законодательного собрания Красноярского края Алексей Дьяченко и Илья Зайцев.

«Минин и Пожарский не по призыву пошли на защиту Москвы, на спасение России в Смутное время, а исключительно по собственному велению сердца. Ученики красноярской школы № 45 так почувствовали это, директор поддержал. Это очень здорово, потому что настоящие, искренние чувства - любовь к своей стране, желание помочь ей в тяжелую минуту - системообразующий и самый главный сигнал этого праздника», - отметил Илья Зайцев.

Участники реконструкции преобразились в крестьян, бояр, поляков 17 века, в Ивана Сусанина, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Особенно красноярцам запомнились выступления народных ансамблей, спортивного клуба «Богатырская застава», исполнение лезгинки и песня «Северяночка», которую спел Владислава Вэнго с Таймыра.

Фото пресс-служба Законодательного собрания края
2 ноября в 18:51 410
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