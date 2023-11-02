В краевой столице уже стартовали празднования Дня народного единства

Событие-ретроспективу «В единстве – сила» провели преподаватели и ученики красноярской школы № 45 в фанпарке «Бобровый лог». Учреждение, как рассказывает директор Юлия Каменская, выиграло грант проекта «Школьный музей реконструкции. История для потомков» в рамках краевой грантовой программы «Партнёрство».

Участие в мероприятии приняли губернатор Красноярского края Михаил Котюков и депутаты Законодательного собрания Красноярского края Алексей Дьяченко и Илья Зайцев.

«Минин и Пожарский не по призыву пошли на защиту Москвы, на спасение России в Смутное время, а исключительно по собственному велению сердца. Ученики красноярской школы № 45 так почувствовали это, директор поддержал. Это очень здорово, потому что настоящие, искренние чувства - любовь к своей стране, желание помочь ей в тяжелую минуту - системообразующий и самый главный сигнал этого праздника», - отметил Илья Зайцев.

Участники реконструкции преобразились в крестьян, бояр, поляков 17 века, в Ивана Сусанина, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Особенно красноярцам запомнились выступления народных ансамблей, спортивного клуба «Богатырская застава», исполнение лезгинки и песня «Северяночка», которую спел Владислава Вэнго с Таймыра.