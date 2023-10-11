В краевой столице выберут лучший продовольственный товар

Так, 12 и 13 октября жюри определит победителей среди региональных производителей колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. 17 и 18 октября конкурс пройдёт для производителей питьевого молока, сметаны, творога, масла, сыров и другой молочной продукции. 20 октября комиссия оценит хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы.

На 24 октября запланирован смотр сахаристых, шоколадных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. На 25 октября – безалкогольных напитков, плодоовощных консервов и рыбной продукции.

Всего в конкурсе заявлено 35 номинаций, одна из которых новая — «Сгущённые молочные продукты».

Краевой конкурс состоится в 27-й раз. На смотр заявлено 286 образцов пищевой продукции. Лучшие продтовары определят по органолептическим показателям (цвет, вкус, запах, консистенцию), дизайну, наличию полной и достоверной маркировки. Дополнительные баллы конкурсанты могут получить за участие в ярмарках разных уровней и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Победителей наградят ценными призами и памятными знаками на ежегодном краевом совещании работников агропромышленного комплекса «День урожая».